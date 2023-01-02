سياسة
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الشرطة البرازيلية تعتقل رجلاً حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس بعبوة ناسفة
تمكنت الشرطة البرازيلية من إلقاء القبض الأحد على رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين، يحاول اقتحام ساحة في برازيليا تشهد مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا.
الشرطة البرازيلية تعتقل رجلاً حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس بعبوة ناسفة
الشرطة البرازيلية توقف رجلاً يحمل عبوة ناسفة حاول اقتحام ساحة تنصيب الرئيس / صورة: AFP
2 يناير 2023

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين في أثناء محاولته دخول ساحة في برازيليا تقام فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا.

جاء ذلك في تصريح لآلان كامبوس المسؤول في الشرطة العسكرية بالمدينة الأحد.

ويسود التوتر في برازيليا منذ إجراء الانتخابات التي شهدت أجواء مشحونة.

وأدى لولا الأحد اليمين الدستورية لولاية ثالثة رئيساً للبرازيل، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بعد تهديدات من أنصار بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

ووصل لولا مع نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين إلى حفل التنصيب في العاصمة برازيليا.

كما شارك عشرات الآلاف من أنصار لولا في الاحتفال، فيما نشرت السلطات عشرة آلاف شرطي وجندي لتعزيز الأمن فضلاً عن تفتيش المشاركين الذين لا يمكنهم حمل زجاجات أو علب أو عصيّ أعلام. كما جرى حظر حمل المدنيين للأسلحة النارية بشكل مؤقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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