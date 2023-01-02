استشهد فلسطينيان وأُصيب 8 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين خلال اقتحام بلدة كفر دان بمحافظة جنين (شمال)، في حين هدم الجيش منزلاً فلسطينياً في البلدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية إعلانه "استشهاد شابين وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين".

وأضافت الوكالة: "الشهيدان هما محمد سامر حسن حوشية (21 عاماً) وهو من بلدة اليامون متأثراً بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاماً) من كفر دان، متأثراً بإصابته بالبطن والفخذ".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر: "تمارس قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء نشاطاً عسكرياً في كفر دان في محافظة جنين لهدم منازل المخربين من حادث الاشتباك بالقرب من معبر الجلمة والذي قتل فيه ضابط في جيش الدفاع يوم 14 سبتمبر/أيلول 2022". ولم يصدر تعقيب بعد من جيش الاحتلال على استشهاد الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة دخول آليات عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات إلى بلدة كفر دان"، وحاصرت منزلَي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد تمهيداً لهدمهما.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي قتل الاحتلال أحمد وعبد الرحمن عابد خلال تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز الجلمة القريب من جنين، أسفرت أيضاً عن مقتل ضابط إسرائيلي.

ويهدم الاحتلال منازل فلسطينيين بزعم تنفيذ هجمات ضدها، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".