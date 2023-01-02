قُتل أربعة أشخاص بينهم جنديّان من جيش النظام السوري جرّاء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند "نحو الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم (23:00 ت.غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ.. مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأكد المصدر مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من "أجهزة استخباراتية بالمنطقة" قولهما إن "الضربات استهدفت موقعاً تابعاً لفيلق القدس الإيراني والفصائل الداعمة له بالقرب من المطار".

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البلاد من الخدمة منذ يونيو/حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.