سياسة
2 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه عن الخدمة ويوقع أربعة قتلى
نفّذت طائرات حربية إسرائيلية ضربات صاروخية استهدفت مطار دمشق الدولي مما تسبب في "خروجه عن الخدمة" للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.
قصف إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه عن الخدمة ويوقع أربعة قتلى
طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي وتسببت في "خروجه عن الخدمة" / صورة: وسائل التواصل
2 يناير 2023

قُتل أربعة أشخاص بينهم جنديّان من جيش النظام السوري جرّاء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند "نحو الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم (23:00 ت.غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ.. مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأكد المصدر مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من "أجهزة استخباراتية بالمنطقة" قولهما إن "الضربات استهدفت موقعاً تابعاً لفيلق القدس الإيراني والفصائل الداعمة له بالقرب من المطار".

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البلاد من الخدمة منذ يونيو/حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us