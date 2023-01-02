تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين سفينة أناضولو التي تعد أكبر سفينة حربية تركية من إنتاج محلي.

ورافق أقار في جولته رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، حيث تلقوا معلومات عن سير أعمال تجهيز السفينة.

وتُعد سفينة أناضولو أكبر سفينة حربية في تركيا، وتوجد 12 دولة فقط في العالم تمتلك سفناً بهذا الحجم.

ومن شأن السفينة الهجومية أن تعزز قدرات القوات البحرية التركية، وستصبح جزءاً من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتعزز من قوته.

ومن المقرر أن تدخل سفينة أناضولو الخدمة في صفوف البحرية التركية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2023.

ويبلغ طول سفينة أناضولو 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

وتستمر الجهود المبذولة لتحويل أناضولو إلى مدرج لهبوط وإقلاع مسيرات مسلحة، لتكون الأولى في العالم التي تتمتع بهذه الخاصية.