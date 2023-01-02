داهمت المخابرات الإسرائيلية الاثنين منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى واستدعته للتحقيق.

وقال أحد أفراد عائلة الشيخ صبري فضّل عدم نشر اسمه: "داهمت قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزل الشيخ في بلدة الصوانة بالقدس الشرقية"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف أن "المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ صبري للتحقيق في مركز لها بالقدس الغربية اليوم دون توضيح الأسباب".

وتابع: "سيمثل الشيخ صبري للتحقيق في وقت لاحق اليوم (الاثنين)، وهو إجراء نستنكره وندينه".

وحتى الساعة 10:00 ت.غ لم يصدر توضيح عن السلطات الإسرائيلية بشأن المداهمة والاستدعاء وأسبابه.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن داهمت منزل الشيخ صبري واستدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته في الماضي دخول الأقصى لفترة محددة.