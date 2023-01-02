سياسة
1 دقيقة قراءة
المخابرات الإسرائيلية تداهم منزل خطيب الأقصى وتستدعيه للتحقيق
سيمثل خطيب المسجد الأقصى للتحقيق الاثنين بعد أن داهمت قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزله.
المخابرات الإسرائيلية تداهم منزل خطيب الأقصى وتستدعيه للتحقيق
المخابرات الإسرائيلية تستدعي شيخ الأقصى للتحقيق دون توضيح الأسباب / صورة: AA
2 يناير 2023

داهمت المخابرات الإسرائيلية الاثنين منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى واستدعته للتحقيق.

وقال أحد أفراد عائلة الشيخ صبري فضّل عدم نشر اسمه: "داهمت قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزل الشيخ في بلدة الصوانة بالقدس الشرقية"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف أن "المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ صبري للتحقيق في مركز لها بالقدس الغربية اليوم دون توضيح الأسباب".

وتابع: "سيمثل الشيخ صبري للتحقيق في وقت لاحق اليوم (الاثنين)، وهو إجراء نستنكره وندينه".

وحتى الساعة 10:00 ت.غ لم يصدر توضيح عن السلطات الإسرائيلية بشأن المداهمة والاستدعاء وأسبابه.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن داهمت منزل الشيخ صبري واستدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته في الماضي دخول الأقصى لفترة محددة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us