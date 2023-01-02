قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ قيمة صادرات البلاد خلال العام المنصرم (2022) بلغت 254.2 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فاعلية نظّمها مجلس المُصدّرين الأتراك الاثنين بمدينة إسطنبول لإعلان أرقام التجارة الخارجية.

وأوضح أردوغان أن الصادرات التركية خلال العام 2022 زادت بنسبة 12.9% مقارنة مع صادرات العام السابق له (2021).

وأضاف الرئيس التركي أن الصادرات التركية زادت 7 أضعاف مقارنة مع أرقام 2002.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي سجّل نمواً بلغ 6.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022.

وأكد أردوغان أن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصافّ الدول العشر الأوائل الأكثر تصديراً في العالم، مبيّناً أن الصادرات التركية خلال العام الماضي وصلت إلى أسواق 197 دولة ومنطقة حول العالم.

ولفت أردوغان إلى أن الصادرات التركية واصلت نموها خلال العام الماضي، رغم العوائق الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال: "استطعنا أن نحول الأزمات إلى فرص لزيادة صادراتنا وتحقيق نمو كبير في اقتصادنا، ولأول مرة تجاوزت حصة بلادنا من صادرات العالم 1%".

وأردف: "في الوقت الذي يعاني فيه العالم من صعوبات سياسية واقتصادية خطيرة، لم يكن من السهل مواصلة الاستثمارات وزيادة فرص العمل إلى 31.5 مليون، وزيادة الصادرات وخلق قيمة مضافة".

وأضاف الرئيس التركي أن صادرات قطاع الخدمات حققت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم عائدات وصلت إلى 76.4 مليار دولار. واستطرد : "بفضل النجاح الكبير الذي حققناه في تصدير السلع والخدمات، أنشأنا اقتصاداً تصديرياً قوياً وصل إلى 350 مليار دولار".

وتطرق إلى صادرات الخدمات الصحية قائلاً: "حددنا هدفنا في هذا المجال بمبلغ 5 مليارات دولار لعام 2023".

ولفت إلى أن حكومته تهدف خلال عام 2023 إلى إيصال صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار.