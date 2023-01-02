سياسة
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تونس.. إضراب عُمالي مفتوح بكل وسائل نقل العاصمة
نفذ عمال قطاعات النقل بتونس إضراباً مفتوحاً اليوم الاثنين شل حركة النقل بالعاصمة، وتجمع مئات عمال النقل بساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات "لا خوف لا رعب.. السلطة بيد الشعب".
تونس.. إضراب عُمالي مفتوح بكل وسائل نقل العاصمة
يطالب عمال قطاع النقل بدفع مستحقاتهم من الأجور / صورة: AA
2 يناير 2023

شلّ إضراب لعمال شركة نقل تونس (حكومية) الاثنين حركة النقل بالعاصمة، فيما تجمع مئات العمال بساحة الحكومة بالقصبة.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي: "قررنا دخول إضراب مفتوح إلى حين إعطائنا موعد دفع مستحقاتنا من الأجور ومنحة رأس السنة (علاوة مالية)".

وأضاف الزيدي وفي تصريحات للإعلاميين: "الإضراب مستمر إلى حين استجابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية لمطالب العمال".

وتجمع مئات عمال النقل في ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات "لا خوف لا رعب.. السلطة بيد الشعب" و"اعتصام اعتصام حتى يخلص الخدام (حتى يتحصل العامل على أجره)".

كانت محطات شبكة المترو والحافلات التابعة للدولة فارغة من عربات النقل صباح اليوم وفارغة أيضاً من المسافرين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أقر الأسبوع الماضي إضراباً ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على ما وصفه "بتهميش الحكومة للشركات العامة".

يتزامن إضراب النقل الحكومي مع إضراب لسائقي التاكسي الاثنين من أجل مطالب اجتماعية في وقت تعيش به تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي.

الأزمة زاد من وتيرتها عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وتداعيات جائحة كورونا.

وتسعى تونس التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10%. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.

وسيشكل الإضراب ضغطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متنامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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