طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين رفع ميزانيتها تحضيراً لاحتمال ضرب إيران.

جاء ذلك وفق ما نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمّها.

وحسب المصادر، فإن الوزارة "تطالب بزيادة استثنائية بمبلغ عشرة مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) لميزانيتها للعامَين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 12% عن الميزانية الراهنة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "السبب هو تحضيرات لاحتمال شنّ عملية عسكرية في إيران والتآكل في الميزانية جرّاء التضخم الماليّ".

لكن هيئة البث نقلت عن مصادر اقتصادية بارزة، لم تسمّها، أن "المطلب مبالغ فيه إلى حدّ يجعله غير واقعي".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدّد 3 أهداف لحكومته بينها منع إيران امتلاك سلاح النووي.

وخلال العام المنصرم 2022، أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي إن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية في إيران حال وصول طهران إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.