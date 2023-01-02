سياسة
2 دقيقة قراءة
اليابان تنشر طائرات حربية لمراقبة حاملة طائرات صينية في المحيط الهادئ
قالت اليابان إنها نشرت مقاتلات وطائرات وسفناً حربية لمراقبة حاملة الطائرات لياونينغ وخمس سفن حربية أجرت مناورات عسكرية بحرية في المحيط الهادئ. جاء ذلك بعدما أبحرت مجموعة تابعة للبحرية الصينية تتضمن مدمرات صواريخ بين جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما.
اليابان تنشر طائرات حربية لمراقبة حاملة طائرات صينية في المحيط الهادئ
اليابان تنشر طائرات حربية لمراقبة حاملة طائرات صينية في المحيط الهادي. / صورة: Reuters
2 يناير 2023

قالت اليابان الاثنين إنها نشرت مقاتلات وطائرات وسفناً حربية على مدار الأسبوعين الماضيين لمراقبة حاملة الطائرات لياونينغ وخمس سفن حربية أجرت مناورات عسكرية بحرية وعمليات قتالية في المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان صحفي، إن طوكيو راقبت العمليات بعدما أبحرت المجموعة التابعة للبحرية الصينية، التي تتضمن مدمرات صواريخ، بين جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما الرئيسيتَين إلى غرب المحيط الهادئ من بحر الصين الشرقي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت الوزارة أنه قبل العودة من الطريق نفسه أمس الأحد أجرت حاملة الطائرات الصينية أكثر من 300 عملية إقلاع وهبوط لطائرات ثابتة الجناحَين وهليكوبتر، ولم تفد الوزارة بحدوث أي اعتداء أو اختراق داخل المياه الإقليمية اليابانية أو المجال الجوي الياباني.

وبينما أجرت الصين هذه التدريبات العسكرية في الماضي، بما فيها واحدة في مايو/أيار، فإن المناورات الحديثة الواسعة النطاق بالقرب من الجزر اليابانية جاءت بعدما أعلنت اليابان أنها ستضاعف الإنفاق على الدفاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في محاولة لردع الصين عن استخدام جيشها لتعزيز مطالبها بالسيادة على أجزاء من المنطقة، بما فيها تايوان.

وأفادت اليابان أيضاً بأنها حدّدت عمليات تحليق أجرتها الطائرة المسيّرة الصينية "دابليو.زي-7" بالقرب من مياكوجيما الأحد ومجدداً اليوم الاثنين، وهي أول مرة تُرصد فيها الطائرة المسيّرة محلقة على ارتفاع كبير في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us