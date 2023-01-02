سياسة
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مقتل 63 جندياً روسيّاً في هجوم أوكراني وكييف تحت القصف الروسي مجدداً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقتل 63 من جنودها إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف جنودها في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا، فيما قالت سلطات كييف إن المدينة تعرضت لهجوم جوي جديد، في حين تعهد زيلينسكي بالرد على كل ضربة روسية.
مقتل 63 جندياً روسيّاً في هجوم أوكراني وكييف تحت القصف الروسي مجدداً
مقتل 63 جنديّاً روسياً بقصف أوكراني وكييف تحت القصف الروسي مجدداً / صورة: Reuters
2 يناير 2023

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن 63 من جنودها قتلوا في ضربة صاروخية أوكرانية على موقع مؤقت لاستضافة المجندين في بلدة ماكيفكا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القصف جرى بأربعة صواريخ تحمل رؤوساً حربية شديدة الانفجار، مشيرة إلى أنه جرى إسقاط صاروخَين.

كما أعلنت السلطات الروسية الاثنين أن هجوماً أوكرانيّاً نفذته طائرة مسيّرة على منشأة للطاقة في منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، وأكدت أنها أسقطت مسيّرة استطلاع أوكرانية كانت متّجهة هذه المرة إلى مدينة فورونيج الكبرى.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "منشأة كهربائية تضررت جرّاء هذه الضربة، وتوجد قرية محرومة من الكهرباء".

إسقاط مسيّرات روسية

من جانبها، قالت أوكرانيا إنها أسقطت جميع الطائرات المسيّرة التي أطلقتها روسيا في موجة من الهجمات واسعة النطاق، بعد أن شنت موسكو ضربات جوية على أهداف مدنية لليلة الثالثة على التوالي بشكل غير مسبوق في تصعيد لحربها الجوية في عطلة رأس السنة الجديدة.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت أكثر من 45 مسيّرة من طراز "شاهد"، مؤكداً إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد.

استهداف مدن أوكرانية

وشنت روسيا في بداية العام الجديد هجمات ليلية على عدد من المدن الأوكرانية، من بينها كييف، على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة.

ومساء أمس الأحد ندد الرئيس الأوكراني بشدة بالقصف الروسي ليلة رأس السنة الجديدة، وتوعد روسيا بأنها ستخسر الحرب.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يحرق روسيا ومستقبلها، معرباً عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام نصر لبلاده على روسيا.

وأضاف متحدثاً عن الروس: "إنهم خائفون، يمكنكم أن تشعروا بذلك، وهم محقون في خوفهم، لأنهم سيخسرون. الطائرات المسيّرة والصواريخ وكل شيء آخر لن يساعدهم لأننا نقف متحدين فيما يجمعهم الخوف فقط".

وقبل ذلك، قال مستشار بالرئاسة الأوكرانية إنه لم يعد لروسيا أي أهداف عسكرية، بل تحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير المدن، وفق تعبيره.

تطورات ميدانية

ميدانياً، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أمس الأحد إنه جرى القضاء على 300 عسكري أوكراني في محاور عدة.

وفي مقاطعة خيرسون (جنوباً)، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت أراضي المقاطعة نحو 40 مرة خلال الساعات الماضية.

وأضافت الإدارة العسكرية أن القصف الروسي أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بأحد مستشفيات المدينة.

ولا تزال المعارك مستمرة في محاور عدة بإقليم دونباس (شرق)، خاصة حول مدينة باخموت التي تقع في منطقة دونيتسك وتسعى القوات الروسية للسيطرة عليها، كما يستمر القتال في أجزاء من مقاطعة خيرسون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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