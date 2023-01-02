سياسة
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بحضور مشجعين.. النصر السعودي يقيم حفلاً لاستقبال كريستيانو رونالدو
أعلن النصر متصدر الدوري السعودي، أنه سيقيم حفلاً "لاستقبال اللاعب الأعظم عالمياً" كريستيانو رونالدو الثلاثاء. ونشر النصر على تويتر صورة للاعبه الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالمياً".
بحضور مشجعين.. النصر السعودي يقيم حفلاً لاستقبال كريستيانو رونالدو
النصر السعودي يقيم حفلاً لاستقبال كريستيانو رونالدو / صورة: Reuters
2 يناير 2023

أعلن النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه سيقيم حفلاً "لاستقبال اللاعب الأعظم عالمياً" كريستيانو رونالدو غداً الثلاثاء.

ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالمياً".

وأضاف النادي الذي يلقب باسم العالمي "غداً جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر مرسول بارك".

ورحل رونالدو (37 عاماً) عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضاً مباراة واحدة مؤجلة.

ويحلم النصر بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2019 وإنهاء سيطرة غريمه الهلال في آخر ثلاثة مواسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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