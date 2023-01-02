بدأت مراسم الجنازة المفتوحة التي تقام في البرازيل لأسطورة كرة القدم بيليه، الاثنين، والتي ستستمر 24 ساعة في ملعب ناديه الأشهر سانتوس.

وشهد ملعب النادي الملقب بـ "بيكسي" (السمكة" بالبرتغالية) والواقع على المحيط، تدفقاً هائلاً من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم، بعد وفاته عن 82 عاماً الخميس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وعُرض جثمان اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في وسط الملعب.

سافر كارلوس موتا وابنه برناردو البالغ من العمر 12 عاماً أكثر من 500 كيلومتر من ريو دي جانيرو إلى سانتوس، وهي مدينة ساحلية جنوب شرق ولاية ساو باولو، من أجل تحية بيليه.

وقال موتا (59 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية "تأثرت طفولتي كلها بما فعله بيليه للبرازيل بانتصاراته في كأس العالم. كان رمزاً وطنياً".

وعلّق ابنه الصغير برناردو "لم أشاهد بيليه يلعب أبداً، لكنني شاهدت مقاطع الفيديو. إنه أعظم لاعب مرّ على الإطلاق".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة أليخاندرو دومينغيز، من أوائل الذين قدموا تعازيهم في الجنازة المفتوحة.

ويُعرف الاستاد الأبيض والأسود الذي يحتضن جنازة "الملك" باسم فيلا بيلميرو على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.

وفي المدرجات، شوهدت ثلاث لافتات عملاقة الأحد، أحدها وُضع عليها صورة لبيليه وهو يرتدي القميص رقم 10 الشهير.

وكتب على أخرى عبارة "عاش الملك" وعلى الثالثة "بيليه 82 عاماً".

وقال مسؤولون إن الدخول إلى الملعب سيسمح به حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

بعد ذلك، سينطلق الموكب في شوارع سانتوس، وهي مدينة ساحلية على بعد 75 كيلومتراً (47 ميلاً) من عاصمة الولاية ساو باولو. سيمر موكب الجنازة في منزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم إدراكها بوفاة ابنها.

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه، لشبكة "إي أس بي أن" الجمعة إن والدتها "لا تعرف.. إنها ليست واعية".

سينتهي الموكب عند مقبرة في سانتوس، حيث سيُدفن بيليه في ضريح خاص.

تحية للنجم "الأبدي"

ووصف كثيرون من مشجعي كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الذي أطلق عليه اسم بيليه لاحقاً عند النجومية، بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

وجذبت وفاته مئات الآلاف من الناس، إذ أقامت البرازيل حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام.

وسجل بيليه 1283 هدفاً في مسيرة استمرت 21 عاماً أحرز معظمها مع سانتوس.

وجلبت أكاليل الزهور التي تركها معجبوه دفقة من الألوان إلى فيلا بيلميرو، التي تضم تمثالَين، أحدهما نصفي يُظهر وجهه وآخر كامل لمعجزة كرة القدم.

'الملك"

وكان بيليه دخل مستشفى "ألبرت أينشتاين" لمدة شهر حتى وفاته في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وروت شقيقته: "كنا معه" في 21 ديسمبر، مضيفة: "كان الوضع هادئاً للغاية، وتحدثنا قليلاً، لكنني شعرت بالفعل أنه كان يشعر بذلك، وكان يعلم بالفعل أنه سيغادر".

ووُلد بيليه في 23 أكتوبر/تشرين الاول 1940، ونشأ وهو يبيع الفول السوداني في الشارع لمساعدة أسرته الفقيرة.

وحصل على لقبه الشهير بعد أن كان ينطق بشكل خاطئ اسم "بيليه" - Bile، وهو اسم حارس مرمى في فاسكو دي ساو لورينسو، حيث لعب والده سابقاً.

وانفجر بيليه على الساحة الكروية في سن 15، عندما بدأ اللعب بشكل احترافي مع سانتوس. في السابعة عشرة من عمره فقط، ساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم عام 1958. ثمّ توج أيضاً بالكأس الغالية في 1962 و1970.

وكانت مشاركته المونديالية الأخيرة بمثابة ذروة مسيرته، إذ لعب دور البطل في منتخب يعتبره الكثيرون أعظم فريق في كل العصور.

وكان بيليه في حالة صحية هشة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وظل نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يشجّع البرازيل خلال كأس العالم 2022 في قطر وأعرب عن مواساته لمنتخب بلاده بعد إقصائه من الدور ربع النهائي قبل ثلاثة أسابيع فقط من وفاته.