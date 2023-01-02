أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، جني 1,18 مليار دولار من صادراتها خلال العام الفائت.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار"، تضمنت بيانات حول صادرات الشركة خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات وقعت "بايكار" خلال 2022، عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1,18 مليار دولار.

وفي معرض تعليقه على البيانات، قال سلجوق بيرقدار إن نسبة التصدير ضمن مبيعات "بايكار"، وصلت إلى 99,3%.

وأكد أن شركته تواصل تطوير المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، معتمدة في ذلك على إمكاناتها المحلية والوطنية.

واليوم، تعتبر بايكار مرادفاً للبراعة العسكرية التركية في جميع أنحاء العالم، إذ تشكل الصادرات معظم عائداتها .

وحظيت الشركة باهتمام عالمي من خلال نجاحها في نزاع كاراباخ وأجزاء أخرى من العالم، وآخرها في أوكرانيا، إذ أصبحت طائرات بيرقدار TB2 بلا طيار رمزاً للمقاومة ضد القوة العسكرية الروسية خلال المرحلة الأولى من الحرب.

ووقعت الشركة التي بدأت تصدير أول مُسيّرة محلية عام 2012 عقوداً مع عديد من الدول لبيع طائرات "بيرقدار تي بي 2" التي يتواصل إنتاجها بشكل مكثف.

كما وقعت "بايكار" مؤخراً عقوداً لتصدير "بيرقدار أقينجي" إلى 3 دول وتتواصل المحادثات مع دول أخرى بهدف توسيع نطاق التصدير.​​​​​​​