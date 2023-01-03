سياسة
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تركيا تستنكر تعرض باحثة هولندية للتهديد بعد فضحها PKK/YPG الإرهابي
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن التهديد بالقتل الذي تعرضت له الباحثة الهولندية رينا نيتجيس بعد كشفها الوجه المظلم لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في فيلم وثائقي، يكشف عن عدم تحمل أنصار التنظيم الإرهابي للحقيقة.
تركيا تستنكر تعرض باحثة هولندية للتهديد بعد فضحها PKK/YPG الإرهابي
ألطون: أولئك الذين لم يستطيعوا تحمل قول الحقيقة من الباحثة الهولندية رينا نيتجيس هددوها بالقتل / صورة: AA
3 يناير 2023

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن استيائه من التهديد بالقتل الذي تعرضت له الباحثة الهولندية رينا نيتجيس بعد كشفها الوجه المظلم لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في فيلم وثائقي.

وعبر حسابه في تويتر، نشر ألطون الاثنين الوثائقي الإخباري القصير لقناة "TRT World" التركية، والذي يروي للعالم قصة الفتاتين يغمور وأجرين اللتيْن استشهدتا في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول.

وقال تعليقاً عليه: " الفيلم الوثائقي الذي أعدته TRT World تحت عنوان ’ بعد المطر: عائلات تبحث عن العدالة’، تكريماً ليغمور وأجرين اللتيْن استشهدتا على يد PKK/YPG، يظهر للعالم بأسره الوجه الدموي للتنظيم الإرهابي".

وأضاف: "أولئك الذين لم يستطيعوا تحمل قول الحقيقة من الباحثة الهولندية رينا نيتجيس التي تكشف الهجمات البشعة للتنظيم الإرهابي في الفيلم الوثائقي، هددوها بالقتل. هذا هو التنظيم الإرهابي الذي تحمونه".

وفي الفيلم قال والد الفتاة يغمور التي كانت تبلغ الـ 15 عاماً لدى استشهادها:" إنها ملاك بلا أجنحة، والآن أصبحت ملاكاً حقاً"، فيما تحدثت والدة أجرين التي كانت في سن 9 سنوات آنذاك عن شغف ابنتها بالرسم، والدموع تملأ عينيها.

وعملت نيتجيس في فيلمها على إظهار التشابه بين تفجير شارع الاستقلال وهجمات "PKK/YPG" الإرهابي شمالي سوريا.

وكانت نيتجيس​​​​​​​ ذكرت في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التهديدات ضدها ازدادت عبر حسابات للتنظيم من شمالي سوريا عقب نشر الفيلم.

وقالت: "حان الوقت لأفصح للعلن أني أتلقى تهديدات بالقتل، وأدفع ثمن فضح دعاية "PKK/YPG".​​​​​​​

ووقع الهجوم في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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