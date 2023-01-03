قُتل سبعة أشخاص الاثنين في سيوداد خواريز في شمال المكسيك خلال عملية للشرطة تهدف إلى القبض على سجناء فروا بعد هجوم على منشأتهم، وفق ما أعلنت السلطات.

وهاجم مسلّحون سجن المدينة الحدودية فجر الأحد في عملية أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وسمحت لسجناء بينهم زعيم عصابة بالفرار.

وجاء في بيان صدر عن قسم الأمن العام في تشيواوا أن قتلى الاثنين وبينهم عنصران في مكتب مدعي الولاية وخمسة مجرمين مشتبهين يرفعون إجمالي حصيلة القتلى جراء الهجوم إلى 26 شخصاً.

وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال في وقت سابق للصحفيين إن عشرة حراس وسبعة سجناء ومهاجمَين قُتلوا في الهجوم على السجن الأحد والذي جرى تحميل مهرّبي مخدرات مسؤوليته.

وأكد أن 14 سجيناً وحارساً أصيبوا بجروح فيما ألقي القبض على خمسة مهاجمين.

وأوضحت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيز أن من بين السجناء الذين تمكّنوا من الفرار إرنستو ألفريدو بينون المعروف باسم "إل نيتو" والذي يقود عصابة متحالفة مع كارتيل خواريز للمخدرات.

وحكم على بينون في العام 2010 بالسجن لأكثر من 200 عام بعد اتهامه بالخطف والقتل، وفقاً لمكتب المدعي العام في ولاية تشيواوا.

عند وقوع الهجوم، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد.

وشهدت سيوداد خواريز المحاذية لمدينة إل باسو الأميركية في ولاية تكساس مواجهات عنيفة منذ سنوات بين قوات الأمن وعصابات المخدرات.

واندلعت مواجهات وأعمال شغب داخل السجن نفسه، وقع أبرزها في آذار/مارس 2009 عندما قُتل 20 شخصاً.

وتعاني مراكز الاعتقال من الاكتظاظ والعنف الذي تفاقم في السنوات الأخيرة جراء النزاعات بين مجموعات إجرامية.