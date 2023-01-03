سياسة
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وزير الخارجية السعودي يلتقي مساعد الرئيس الإيراني.. ماذا دار بينهما؟
أعربت طهران والرياض عن استعدادهما لمواصلة المحادثات بينهما، مشددين خلال لقاء بين مسؤولي البلدين في البرازيل على أهمية ذلك للبلدين وللمنطقة.
وزير الخارجية السعودي يلتقي مساعد الرئيس الإيراني.. ماذا دار بينهما؟
لقاء بين وزير الخارجية السعودي ومساعد الرئيس الإيراني في البرازيل (المصدر: منصات التواصل الإجتماعي) / Others
3 يناير 2023

أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن محمد حسيني مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في البرازيل، على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.

وأكد حسيني على ضرورة استمرار المحادثات التي بدأت بين طهران والرياض في العراق، وفقاً لوكالتي أنباء "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتين.

وذكرت الوكالتان الإيرانيتان أن وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية "مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة"، مؤكداً أن نوع العلاقات بين البلدين يؤثر على المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين بأن "الأجواء الحالية إيجابية ونأمل عقد جولة جديدة من الحوار بناء على حسن النية"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وعلى الصعيد ذاته، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد عن لقاء جمعه بنظيره السعودي، على هامش قمة بغداد في الأردن التي عُقدت الشهر الماضي.

وقال عبد اللهيان: إن "وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران".

واحتضنت بغداد مفاوضات مباشرة بين السعودية وإيران، منذ أبريل/نيسان 2021، لكنها لم تحقق "تقدماً ملموساً" على الأرض.

وجرت خامس جولات هذه المفاوضات، في أبريل الماضي، وحققت نتائج إيجابية.

ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 23 يوليو/تموز الماضي، نية بلاده استضافة لقاء علني بين وزيري خارجية السعودية وإيران "خلال وقت قريب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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