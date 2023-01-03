أعلنت السلطات في السويد الاثنين إطلاق أكبر عملية صيد ذئاب، وذلك منذ إعادة الصيد المرخص عام 2010.

ووفقا لمحطة التلفزيون السويدية "إس في تي"، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 ذئباً.

ونقلت المحطة عن غونار غلورسن من الجمعية السويدية للصيد قوله إن "الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب".

وأضاف غلورسن أن "عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث".

وتشير أرقام "إس في تي" إلى قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ عام 2010.

وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل حملة الصيد، حسبما أفادت به المحطة التلفزيونية.

ويشار إلى أن ما يقدر بنحو 460 ذئباً تعيش في البرية بالسويد.

ومنذ عام 2010، سمح البرلمان السويدي للصيادين بقتل الذئاب لتقليل عددها وذلك لأول مرة منذ خمسة وأربعين عاماً من الحظر.

ويتعين على كل صياد يقتل أحد الذئاب إبلاغ سلطات المقاطعة حتي يمكن متابعة عدد الحيوانات التي جرى اصطيادها.