سياسة
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"تصرف استفزازي".. أنقرة تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى، ووصفت التصرف بـ"الاستفزازي". وصباح الثلاثاء اقتحم الوزير بن غفير المسجد عبر باب المغاربة وسط حراسة مشدَّدة من الشرطة الإسرائيلية.
"تصرف استفزازي".. أنقرة تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير المسجد الأقصى
أنقرة تُدين اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير المسجد الأقصى / صورة: AA
3 يناير 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، معربة عن قلقها جراء الأمر.

وقالت الخارجية في بيان إنها تدين وتشعر بالقلق جراء التصرف الاستفزازي المتمثل في اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ودعا البيان إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي تنتهك مكانة وحرمة الأماكن الدينية في القدس، التي من شأنها أن تزيد التصعيد في المنطقة.

وصباح الثلاثاء اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي، وسط حراسة مشدَّدة من الشرطة الإسرائيلية.

وسبق أن اقتحم بن غفير الأقصى مراراً في الماضي بصفته الشخصية وبكونه نائباً في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد إذا أصبح وزيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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