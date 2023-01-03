سياسة
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النيران تشتعل بجامع الفاتح في فيينا بعد تعرُّضه لهجوم
أفادت TRT الناطقة بالألمانية بأن جامع الفاتح في العاصمة النمساوية تَعرَّض لهجوم أسفر عن اشتعال النيران في مدخله. وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، إلا أن هُويَّة منفذ الهجوم لم تُحدَّد بعد.
النيران تشتعل بجامع الفاتح في فيينا بعد تعرُّضه لهجوم
جامع الفاتح في العاصمة النمساوية فيينا يتعرض لهجوم وتشتعل النيران في مدخله / صورة: تويتر
3 يناير 2023

تعرّض جامع في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء لهجوم، في وقت تزداد فيه الهجمات المعادية للمسلمين في أوروبا والدول الغربية.

واشتعلت النيران في مدخل جامع الفاتح الواقع بمنطقة أوتاكرينج في فيينا, وفقاً لما نقلته TRT الناطقة بالألمانية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، إلا أن هُويَّة منفذ الهجوم لم تُحدَّد بعد.

وقال أوميت فورال رئيس إحدى الجمعيات الإسلامية في النمسا، إن المسجد كان هدفاً للتخريب، وأضاف: "ننتظر توضيحات لما حدث".

من جهته أعرب السفير التركي في النمسا أوزان جيهون عن أمله في استجلاء ملابسات الهجوم قريباً، مؤكداً في تغريدة أن السفارة تتابع الأوضاع من كثب.

مصدر:TRT عربي
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