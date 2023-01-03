تعرّض جامع في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء لهجوم، في وقت تزداد فيه الهجمات المعادية للمسلمين في أوروبا والدول الغربية.

واشتعلت النيران في مدخل جامع الفاتح الواقع بمنطقة أوتاكرينج في فيينا, وفقاً لما نقلته TRT الناطقة بالألمانية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، إلا أن هُويَّة منفذ الهجوم لم تُحدَّد بعد.

وقال أوميت فورال رئيس إحدى الجمعيات الإسلامية في النمسا، إن المسجد كان هدفاً للتخريب، وأضاف: "ننتظر توضيحات لما حدث".

من جهته أعرب السفير التركي في النمسا أوزان جيهون عن أمله في استجلاء ملابسات الهجوم قريباً، مؤكداً في تغريدة أن السفارة تتابع الأوضاع من كثب.