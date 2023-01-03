سياسة
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"1.5 مليار متر مكعب".. تركيا وبلغاريا توقّعان اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي
وقّعت تركيا وبلغاريا اتفاقية تعاون في مجال الغاز بالعاصمة البلغارية صوفيا، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ونظيره البلغاري روزين خريستوف. وستكون مدة الاتفاقية 13 عاماً، وبموجبها سيُنقل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً.
"1.5 مليار متر مكعب".. تركيا وبلغاريا توقّعان اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي
"وثيقة تاريخية".. تركيا وبلغاريا توقّعان اتفاقية تعاوُن في مجال الغاز الطبيعي. / صورة: AA
3 يناير 2023

وقّعَت تركيا وبلغاريا الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ووُقّعت الاتفاقية في العاصمة البلغارية صوفيا، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ونظيره البلغاري روزين خريستوف.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي مدير عام شركة "BOŞTAŞ" لأنابيب النفط والغاز الطبيعي برهان أوزجان، ومن الجانب البلغاري المديرة العامة لشركة "Bulgargaz" دينيتسا زلا تيفا.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال الوزير دونماز إن الاتفاقية المبرمة ستساهم في زيادة أمن الطاقة بمنطقة البلقان.

وتابع: "مدة الاتفاقية ستكون 13 عاماً، وبموجبها سيُنقَل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً. وستساهم هذه الاتفاقية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا بخاصة بلغاريا".

من جانبه، وصف الوزير البلغاري الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتركيا بـ"الوثيقة التاريخية".

وأضاف: "بفضل هذه الاتفاقية، أصبحت لدينا الفرصة لشراء الغاز الطبيعي من جميع منتجي الغاز في العالم. وسنكون قادرين أيضاً على الاستفادة من كمية الغاز التي ستصل إلى تركيا".

وأردف دونماز "ستساهم محطاتنا الخمس للغاز الطبيعي المسال، وعلى رأسها محطة Saros FSRU، في هذه العملية. تركيا بلد يزوّد الغاز من 15 دولة بسبعة خطوط مختلفة ومحطات للغاز الطبيعي المسال".

وأكد دونماز أن هذه الاتفاقية إحدى الخطوات التي تجعل تركيا مركزاً للغاز قائلاً: "وضعنا مزيداً من أحجار الأساس، ولزيادة هذه القدرة فرصة في وقت قصير للغاية مع استثمارات كل من البلدان الموّردة والدول الأوروبية".

وأعرب دونماز عن شكره كل من ساهم في هذه الاتفاقية، وأضاف: "سنتمكن من الاستفادة من كمية الغاز التي ستصل إلى تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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