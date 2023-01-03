سياسة
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تركيا.. أردوغان يعلن رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%
أعلن الرئيس التركي رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، وقال إن الهدف هو "إزالة فقاعة التضخم" والتخلص منه اعتباراً من السنة المقبلة.
تركيا.. أردوغان يعلن رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%
أردوغان: سنرى معاً كيف سيواصل التضخم انخفاضه خلال الأشهر القادمة / صورة: AA
3 يناير 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل "الموظفين المتعاقدين" بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن "هدفنا إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماماً اعتباراً من السنة المقبلة".

وتابع: "سنرى معا كيف سيواصل التضخم انخفاضه خلال الأشهر القادمة".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أغلقت عام 2022 عند مستوى أدنى من الهدف المتوسط المدى لتضخم أسعار المستهلكين.

وأوضح أن تضخم أسعار المستهلكين في ديسمبر/كانون الأول الفائت بلغ 1.18% على أساس شهري، فيما سجل 64.27% على أساس سنوي.

وبيّن أن التضخم السلبي لأسعار المنتجين في ديسمبر/كانون الأول يشير إلى انتعاش سريع في هذا المجال أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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