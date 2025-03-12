أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، زعيم الفرع السوري لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، مؤكداً أن تركيا تعد كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك خلال إفطار رمضاني مع فلسطينيين في أنقرة، مشدداً على أن بلاده لن تترك فلسطين والأشقاء الفلسطينيين بمفردهم.

من جانب آخر، كشفت حركة حماس عن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة التزامها التعامل مع المسار التفاوضي "بكل مسؤولية وإيجابية". وشددت الحركة على سعيها لتحقيق "تقدم ملموس" يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وصولاً إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وفي سوريا، نظم مئات المدنيين بمدينة اللاذقية مظاهرة لدعم الإدارة السورية الجديدة والتضامن معها، على خلفية أحداث التوتر لفلول النظام المنهار، كما رفعوا لافتات عديدة كتبوا عليها عبارات مثل: "الفلول دمروا البنية التحتية"، و"حكومة الشرع تمثلنا"، و"كلنا مع الأمن العام".

في سياق آخر، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بنجاح المباحثات الأمريكية-الأوكرانية في جدة بجهود الدبلوماسية السعودية، وقالت القناة إن أوكرانيا وافقت على مقترح أمريكي لهدنة مع روسيا، بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، مع تبادل الأسرى بين الطرفين.

ختاماً، هاجم مسلحون مجهولون قطاراً يقل نحو خمسمئة شخص في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، واحتجزوا مئة من ركابه رهائن، فيما أكد مسؤول أمني إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة للسيطرة على الوضع.