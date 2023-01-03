سياسة
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"هلا رونالدو"... النصر السعودي يستعدّ لتقديم كريستيانو بملعب مرسول بارك
سيظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء، لأول مرة أمام آلاف مشجعي نادي النصر السعودي في الرياض، بعد قراره مغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.
"هلا رونالدو"... النصر السعودي يستعدّ لتقديم كريستيانو بملعب مرسول بارك
وسط أجواء حماسية.. النصر يستعدّ لتقديم كريستيانو رونالدو بملعب مرسول بارك. / صورة: AFP
3 يناير 2023

يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء، لأول مرة أمام آلاف من مشجعي نادي النصر السعودي في الرياض، بعد قراره مغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.

ويقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عاماً الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة شرسة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بعد وصوله الاثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تُقِلّ رونالدو مساء الاثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعداداً لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزيّنت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقّع رونالدو مع النصر عقداً حتى يونيو/حزيران 2025 تُقدَّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي إثر مقابلة تليفزيونية انتقد فيها بشدّة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وتضيف صفقة رونالدو كثيراً من البريق للسعودية على المستوى الرياضي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمّت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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