أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء الثلاثاء فتح تحقيق في نسيان إحدى مجنداتها داخل بلدة فلسطينية وسط الضفة الغربية في نهاية عملية اعتقلت خلالها ثلاثة فلسطينيين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بث فلسطينيون مقطعاً مصوراً يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام جنوب مدينة رام الله (وسط).

وقالت شرطة حرس الحدود، في بيانٍ، إنه ضمن العملية نصبت القوات كميناً لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وبشأن واقعة المجندة أفادت بأنه "في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان".

وتابعت: "نشير، حسب تحقيق أولي، إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة".

وخلال 2022، اعتقلت إسرائيل نحو7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، وقتلت قواتها 171 آخرين، حسب تقرير حقوقي ووزارة الصحة الفلسطينية.