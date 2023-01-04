سجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً، إذ وصل إلى 7.9% على مدار عام 2022.

وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في البلاد الثلاثاء أن ألمانيا شهدت ارتفاعاً في أسعار الطاقة والغذاء، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مشيراً إلى أن معدل التضخم للعام بأكمله وصل إلى 7.9%، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت آخر مرة اقترب فيها التضخم السنوي من هذا المستوى في ألمانيا في عام 1951، عندما بلغ 7.6%.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في عام 2021 في ألمانيا، بلغ 3.1%.

من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي أن أرقام البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2.45 مليون عاطل.

ويشار إلى أن متوسط عدد العاطلين عن العمل لعام 2022 بأكمله بلغ 2.42 مليون، وهو رقم أقل بنحو 200 ألف عن عام 2021، حسب المصدر ذاته.