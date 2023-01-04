سياسة
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جاوش أوغلو يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات أفغانستان والقدس
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زياد آل نهيان، بحثا فيه آخر التطورات في أفغانستان والقدس.
جاوش أوغلو يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات أفغانستان والقدس
جاوش أوغلو: نأمل عدول طالبان عن قرار منع الفتيات التعليم / صورة: AA
4 يناير 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات في أفغانستان والقدس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الثلاثاء وفق بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو وابن زايد ناقشا المخاوف المشتركة بشأن الحظر الذي تفرضه حكومة طالبان على تعليم الفتيات واستبعادهن من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية.

وأعرب جاوش أوغلو عن أمل أنقرة في عدول طالبان عن القرار، وأكد أهمية تنسيق الجهود مع الإمارات بهذا الخصوص لا سيما داخل منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه اعتبر الوزير الإماراتي حظر التعليم للفتيات "انتهاكاً لحقوق الإنسان"، ولفت إلى أن الدين الإسلامي يولي المرأة أهمية كبيرة ويمنحها مكانة مميزة ويحمي حقوقها.

وأشار آل نهيان إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة والفتاة في مناحي الحياة كافة.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، وجددا إدانتهما لهذه المداهمة.

ولفتا أيضاً إلى أهمية الحفاظ على مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وزيادة التنسيق ضد مثل هذه الأعمال غير المقبولة.

وطالب الوزيران السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وصباح الثلاثاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى، فيما قالت القناة 12 العبرية إنه أجرى تقييماً للوضع مع مفوض الشرطة وقائد لواء القدس والتقى رئيس الشاباك وقرروا جميعاً أنه "لا عائق أمام الاقتحام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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