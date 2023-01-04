يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في اتصالَيْن هاتفيَّين منفصلَين، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل حل الأزمة بين البلدين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساء الثلاثاء أن الرئيس أردوغان سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين ثم الرئيس زيلينسكي.

وقال قالن: "سيجري رئيسنا مكالمة هاتفية مع السيد بوتين، تليها محادثة هاتفية مع السيد زيلينسكي. وبعبارة أخرى، نواصل الحفاظ على هذه الدبلوماسية المكثفة مع كلا الجانبين"، مشيراً إلى أن "الدولة الوحيدة التي يمكنها فعل ذلك في هذا الحدث وفي نطاقه هي تركيا في الوقت الحالي".

وأكد قالن أن الرئيس أردوغان بذل جهوداً كبيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعقد لقاء بين زعيمي البلدين، وأن جهوده ما زالت مستمرة.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن المحادثة بين رئيسي روسيا وتركيا، من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء،

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع أردوغان يوم الأربعاء إن "المحادثة مخطط لها".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم بينها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.