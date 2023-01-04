سياسة
2 دقيقة قراءة
نشاط دبلوماسي مكثف.. أردوغان يجري مباحثات مع بوتين وزيلينسكي
يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، إذ من المزمع أن يجري اتصالَين هاتفيَّين الأربعاء مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث سبل حل الأزمة الروسية-الأوكرانية.
نشاط دبلوماسي مكثف.. أردوغان يجري مباحثات مع بوتين وزيلينسكي
أردوغان / صورة: AA
4 يناير 2023

يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في اتصالَيْن هاتفيَّين منفصلَين، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل حل الأزمة بين البلدين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساء الثلاثاء أن الرئيس أردوغان سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين ثم الرئيس زيلينسكي.

وقال قالن: "سيجري رئيسنا مكالمة هاتفية مع السيد بوتين، تليها محادثة هاتفية مع السيد زيلينسكي. وبعبارة أخرى، نواصل الحفاظ على هذه الدبلوماسية المكثفة مع كلا الجانبين"، مشيراً إلى أن "الدولة الوحيدة التي يمكنها فعل ذلك في هذا الحدث وفي نطاقه هي تركيا في الوقت الحالي".

وأكد قالن أن الرئيس أردوغان بذل جهوداً كبيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعقد لقاء بين زعيمي البلدين، وأن جهوده ما زالت مستمرة.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن المحادثة بين رئيسي روسيا وتركيا، من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء،

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع أردوغان يوم الأربعاء إن "المحادثة مخطط لها".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم بينها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us