قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق، والتر كاننغهام، تُوفي الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً.

وسافر كاننغهام على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة.

وانضم كاننغهام إلى زميليه، والتر شيرا ودون إيزيل، في المهمة الناجحة التي استغرقت 11 يوماً، والتي جرت في مدار قريب من الأرض أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقاً غمار الرحلة إلى القمر.

وكانت رحلة (أبولو 7) استئنافاً لبرنامج الرحلات الفضائية القمرية لوكالة ناسا بعد 21 شهراً من الحريق الذي أودى بحياة أفراد طاقم (أبولو 1) الثلاثة خلال تجربة إطلاق أرضية في أواخر يناير/كانون الثاني 1967.

وقالت ناسا إن كاننغهام، الذي خدم في سلاحي البحرية ومشاة البحرية الأمريكيين، ونفذ 54 مهمة طياراً مقاتلاً قبل تقاعده برتبة كولونيل، اختير رائد فضاء في عام 1963.

وقال بيل نيلسون المدير في ناسا في بيانٍ أعلن فيه نبأ الوفاة: "كان والتر كاننغهام طياراً مقاتلاً وعالماً فيزيائياً ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفاً".