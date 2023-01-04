أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأربعاء في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن حكومته وفّرَت الإمكانيات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقاً (25 بالمئة) إلى 30 بالمئة.

وأضاف: "بعد الزيادة المعدلة (30 بالمئة) ارتفع الحدّ الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.71)".

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستُطبَّق اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال الخطاب سرد أردوغان إنجازات حكومته خلال العام 2022، مؤكداً مواصلة الخدمات الهادفة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين خلال العام 2023.

وأكد أن حكومته ستواصل العمل من أجل زيادة نهضة تركيا من خلال برنامجها الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وتابع: "سنواصل تحويل القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية المتزايدة لتركيا إلى مكاسب من شأنها أن تقدم مساهمات إيجابية في حياة جميع مواطنينا".

وشدد على أن حكومته ستصب اهتمامها خلال العام الجديد على تطوير السكك الحديدية، مبيّناً أن وزارة النقل ستعمل على إتمام عديد من مشاريع القطارات السريعة التي تربط بين عدد من الولايات.

وفيما يخص مجال الطاقة، قال أردوغان: "يعمل حاليا 8 آلاف عامل في مشروع نقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه في البحر الأسود إلى نظامنا الوطني".

وأفاد بأن إجمالي كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود بلغت 710 مليار متر مكعب، وأن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.