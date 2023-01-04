سياسة
3 دقيقة قراءة
بنكان مصريان يطرحان شهادات إيداع عالية.. والجنيه يتراجع بشدة أمام الدولار
بعد أن أعلنت بنوك مصرية إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25%، هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي ليبلغ 26.2 أمام الدولار.
بنكان مصريان يطرحان شهادات إيداع عالية.. والجنيه يتراجع بشدة أمام الدولار
الجنيه المصري يتراجع إلى 2602 أمام الدولار / صورة: AA
4 يناير 2023

تراجع الجنيه المصري إلى 26.2 أمام الدولار، الأربعاء، حسب بيانات بنوك مصرية، وأرقام متطابقة لـ"رفينيتيف"، بالتزامن مع إعلان بنكين مصريين طرح شهادات إيداع بعائد 25%.

وفي وقت سابق اليوم، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، إصدار شهادات ادخار بعائد 25%، هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

وأعلن البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عن إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يجري الحصول عليها نهاية مدة الشهادة.

وأوضح البنك في بيان، أنه سيجري طرح شهادات ادخار بعائد شهري 22.5%، مضيفاً أن الشهادات ستكون متاحة لفروع البنك اعتباراً من اليوم.

ومن جانبه، أعلن بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، عن إصداره شهادات ادخار بعائد يبلغ 25%.

وقال بنك مصر في بيان: "جرى توفير الشهادة منذ بداية عمل اليوم (الأربعاء)، في جميع فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك".

وحسب البيان، فإن قيمة العائد البالغة 25%، ستصرف كاملة بعد انتهاء أجل الشهادة (أي بعد عام)، أو أن تصرف بشكل شهري، بعائد 22.5%.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وبعد القرار، تحرك الجنيه المصري من قرابة 24.7 أمام الدولار ليتجاوز 26 جنيهاً، مقارنة مع 15.7 جنيهاً قبل عام واحد.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد قفز إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us