تراجع الجنيه المصري إلى 26.2 أمام الدولار، الأربعاء، حسب بيانات بنوك مصرية، وأرقام متطابقة لـ"رفينيتيف"، بالتزامن مع إعلان بنكين مصريين طرح شهادات إيداع بعائد 25%.

وفي وقت سابق اليوم، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، إصدار شهادات ادخار بعائد 25%، هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

وأعلن البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عن إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يجري الحصول عليها نهاية مدة الشهادة.

وأوضح البنك في بيان، أنه سيجري طرح شهادات ادخار بعائد شهري 22.5%، مضيفاً أن الشهادات ستكون متاحة لفروع البنك اعتباراً من اليوم.

ومن جانبه، أعلن بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، عن إصداره شهادات ادخار بعائد يبلغ 25%.

وقال بنك مصر في بيان: "جرى توفير الشهادة منذ بداية عمل اليوم (الأربعاء)، في جميع فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك".

وحسب البيان، فإن قيمة العائد البالغة 25%، ستصرف كاملة بعد انتهاء أجل الشهادة (أي بعد عام)، أو أن تصرف بشكل شهري، بعائد 22.5%.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وبعد القرار، تحرك الجنيه المصري من قرابة 24.7 أمام الدولار ليتجاوز 26 جنيهاً، مقارنة مع 15.7 جنيهاً قبل عام واحد.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد قفز إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.