سياسة
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بوتين يعلن بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ فرط صوتية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" القتالية المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، معتبراً الخطوة بأنها "حدث مهم جداً". ويذكر أن سرعة صواريخ "تسيركون" تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى 1000 كلم.
بوتين يعلن بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ فرط صوتية
 بوتين يعلن بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ فرط صوتية. / صورة: Navy Recognition
4 يناير 2023

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" القتالية المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، معتبراً الخطوة بأنها "حدث مهم جداً".

وأضاف بوتين، في تصريح خلال مراسم الاحتفال بدخول الفرقاطة الخدمة القتالية: "أنا متأكد من أن هذه الأسلحة القوية الموجودة على متن الفرقاطة ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية المحتملة، وستساعد في ضمان المصالح الوطنية لبلدنا"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

يذكر أن سرعة صواريخ "تسيركون" تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى 1000 كلم، ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن إطلاقات لصواريخ "تسيركون" خلال مناورات أثناء مهمة فرقاطتها "الأميرال غورشكوف" في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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