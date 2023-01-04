سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: يمكننا تسيير دوريات مشتركة مع الروس شمالي سوريا
كشف وزير الدفاع التركي عن إمكانية تسيير دوريات مشتركة بين بلاده وروسيا شمالي سوريا. والأربعاء، اجتمع بالعاصمة الروسية وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، وأوضح أقار خلال الاجتماع أن بلاده لا تقدم على خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بالسوريين.
وزير الدفاع التركي: يمكننا تسيير دوريات مشتركة مع الروس شمالي سوريا
شدد أقار على احترام تركيا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق  / صورة: AA
4 يناير 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إنه من الممكن تسيير دوريات مشتركة بين قوات بلاده وروسيا في الشمال السوري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قبيل مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وفيما يخص الاجتماع الثلاثي الذي احتضنته موسكو الأربعاء الفائت، وضم أقار ورئيس الاستخبارات التركي، ونظراءهم في كل من روسيا والنظام السوري، أكد الوزير التركي أن بلاده لا تقدم على خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بـ"إخواننا السوريين".

ودعا إلى تجنّب المواقف القائمة على التحريضات والأخبار التي لا تعكس الحقيقة في هذا الخصوص.

وشدد أقار على احترام تركيا لوحدة وسيادة أراضي دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وفي سياق متصل، قال إن الاجتماعات الثلاثية كتلك التي جرت في موسكو ستتواصل في المرحلة المقبلة، مبيناً وجود إجماع بين الأطراف بهذا الخصوص.

وتابع: "يمكننا تسيير دوريات مشتركة مع الروس في الشمال السوري".

وأعرب عن أمله في أن تتواصل المباحثات الثلاثية بين أنقرة وموسكو ودمشق، "بشكل معقول ومنطقي وناجح".

وجدد الوزير دعم أنقرة للقرار الأممي رقم 2254، ومطالبتها بتنفيذه لضمان "عودة طوعية وآمنة ومحترمة" للاجئين السوريين.

وتبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.

والأربعاء الفائت، احتضنت العاصمة الروسية اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأكد البيان اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بنّاءة" على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us