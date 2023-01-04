سياسة
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بحضور 10 آلاف زائر.. السعودية تستضيف معرضاً للمنتجات التركية في مارس
تحتضن العاصمة السعودية الرياض بين 19 و21 مارس/آذار القادم "معرض المنتجات التصديرية التركية". ومن المتوقع أن يزور المعرض، الذي يلقى دعماً من اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية بالرياض، أكثر من 10 آلاف زائر.
بحضور 10 آلاف زائر.. السعودية تستضيف معرضاً للمنتجات التركية في مارس
بحضور 10 آلاف زائر.. السعودية تستضيف معرضاً للمنتجات التركية في مارس. / صورة: إعلام خليجي
4 يناير 2023

تحتضن العاصمة السعودية الرياض بين 19 و21 مارس/آذار القادم "معرض المنتجات التصديرية التركية".

وتنظم المعرض السكرتارية العامة لاتحادات مصدّري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول، بتوجيهات من وزارة التجارة التركية.

وبدأ المُصدّرون الأتراك الاستعدادات للمعرض الذي يهدف إلى إعادة العلاقات التجارية بين تركيا والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم الصادرات بشكل سريع، حسب بيان صادر عن السكرتارية العامة، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يزور المعرض، الذي يلقى دعماً من اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية بالرياض، أكثر من 10 آلاف زائر.

وسيفتح المعرض أبوابه أمام مشاركة الشركات العاملة في القطاعات كافة، لا سيما المنتجات الصناعية والتغليف والأدوات المنزلية والأثاث والأغذية والمنتجات الزراعية، ومستحضرات التجميل والتنظيف والأدوية، والمستلزمات الطبية، والمنسوجات والأزياء، ومواد البناء والخدمات.

وقال عادل بيليستر، الرئيس المنسق للسكرتارية العامة لاتحادات مُصدّري المعادن ومنتجات المناجم بإسطنبول، في تصريحات أفرد البيان حيّزاً لها، إن المعرض يعد فرصة مهمة للغاية لزيادة إمكانات التصدير بين البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بأن المعرض سيسهم في زيادة صادرات تركيا بشكل كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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