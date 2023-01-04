سياسة
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437 ألفاً.. كندا تسجل رقماً قياسياً لتصاريح الإقامة الدائمة خلال 2022
قالت الحكومة الكندية إنها سجلت العام الماضي رقماً قياسياً لعدد المهاجرين، إذ منحت أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة. وتسعى كندا إلى جلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025.
437 ألفاً.. كندا تسجل رقماً قياسياً لتصاريح الإقامة الدائمة خلال 2022
كندا تسجل رقماً قياسياً من تصاريح الإقامة الدائمة خلال 2022 / صورة: وسائل إعلام كندية
4 يناير 2023

قالت الحكومة الكندية الثلاثاء إن كندا سجلت رقماً قياسياً من المهاجرين خلال العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.

وحددت الحكومة هدفاً لاستقبال 431645 مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي.

وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913.

وتسعى كندا إلى جلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025.

وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل، إذ تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل. ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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