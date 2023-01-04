رشح نواب باكستانيون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده في حل الأزمة الأوكرانية.

وكتب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صديق سنجراني، في رسالة إلى لجنة نوبل النرويجية: "سرعان ما تحولت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى بؤرة اشتعال نووي كان من الممكن أن تنتهي بكارثة للعالم بأسره، نظراً لجهود (أردوغان) الدؤوبة والتدخلات الفعالة في الوقت المناسب مع كلا الطرفين، فقد تجنب بمفرده كارثة عالمية".

ووصف نجراني أردوغان بـ"رجل الدولة الحقيقي والقائد الذي يسعى دائماً إلى تحسين وازدهار ليس فقط بلاده، بل المنطقة والعالم بشكل عام".

وقال إن الرئيس التركي "يحمل الرسالة الحقيقية للنبي محمد وتعاليمه عن السلام والتسامح والحب للبشرية جمعاء، حيث يواصل تبديد الأساطير والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتعاليم الإسلامية".

وأعلن مجلس الشيوخ الباكستاني أنه سجّل رسمياً ترشيحه أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام.