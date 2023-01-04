قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده تنفذ استثمارات البنية التحتية للطاقة على أراضيها بما يُلبّي احتياجاتها الخاصة واحتياجات دول المنطقة أيضاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دونماز خلال لقاء عقده مع وزير الاقتصاد في شمال مقدونيا كريشنيك بكتيشي، الأربعاء، في العاصمة سكوبيه على هامش زيارة رسمية.

وتوجه دونماز إلى شمال مقدونيا قادماً من بلغاريا التي شهدت الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي أنقرة وصوفيا في مجال الغاز الطبيعي.

وأكّد الوزير التركي أن بلغاريا شهدت أمس توقيع اتفاقية مهمة، حيث باتت البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا قابلة للاستخدام من قبل دول المنطقة.

ولفت إلى أن شمال مقدونيا بدورها كانت تحصل على جزء مهم من الغاز الطبيعي عبر بلغاريا.

وأضاف: "كلما جرى توفير المزيد من مدخلات الموارد، ستتحقق نتائج أكثر ملاءمة للمستهلكين في بيئة تسودها المنافسة".

وشدّد دونماز على أن تركيا مستعدة للمساهمة في تحقيق أهداف شمال مقدونيا في هذا الإطار.

ودونماز الذي أعلن أن أنقرة وسكوبيه ستوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة خلال فترة قصيرة، قال إنه دعا بكتيشي إلى حضور القمة الدولية للغاز المزمع انعقادها في تركيا الشهر المقبل.

وذكر أن تركيا تنفذ استثمارات البنية التحتية للطاقة على أراضيها بما يلبي احتياجات دول المنطقة بجانب احتياجاتها الخاصة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد في شمال مقدونيا إن بلاده تسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأتراك.

أوضح بكتيشي أنه عبر للوزير دونماز عن اهتمام شمال مقدونيا بالمشاركة في جميع المبادرات التي تقودها تركيا بمجال الطاقة.