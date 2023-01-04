سياسة
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جاوش أوغلو يؤكد رفض أنقرة تصرفات بن غفير "الاستفزازية" تجاه المسجد الأقصى
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يشدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، على رفض أنقرة للتصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، باقتحامه المسجد الأقصى.
جاوش أوغلو يؤكد رفض أنقرة تصرفات بن غفير "الاستفزازية" تجاه المسجد الأقصى
جاوش أوغلو يؤكد رفض أنقرة تصرفات بن غفير "الاستفزازية" تجاه المسجد الأقصى / صورة: AA
4 يناير 2023

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على رفض أنقرة للتصرف الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، هنأه فيه بتوليه منصبه الجديد، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية.

وورد في البيان :"ذكّر الوزير جاوش أوغلو نظيره كوهين بحساسيات بلدنا وتطلعاته تجاه القضية الفلسطينية، وأكد في هذا السياق، أن العمل الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس (الثلاثاء) ضد المسجد الأقصى المبارك لا يمكن قبوله".

وأضاف: "شدد الوزير جاوش أوغلو على الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على مكانة المسجد الأقصى، ولفت انتباه نظيره إلى توقع بلاده تجنب جميع أنواع الأعمال الاستفزازية".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا خلال المحادثة بخصوص العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية.

وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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