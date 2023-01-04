قرر مطعم شهير في النمسا منع دخول العرب والنباتيين اعتباراً من 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين المطعم بالعنصرية.

ووفق صحيفة "كلاين تسايتونغ" السويدية فإن صاحب مطعم "بيبينو" الشهير على بحيرة ميلستات، قرر منع دخول العرب والنباتيين في تدوينة على إنستغرام اعتبرها البعض تمييزية وعنصرية، إذ كتب "النباتيون، الهيبيون، والعرب مستبعدون".

وجاء في التدوينة أنه "اعتباراً من 19 يناير الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم، 8 على وجه الدقة، وسيجري حجزها للضيوف الدائمين.. العرب والنباتيون غير مرحب بهم"، وفق صحيفة "كلاين تسايتونغ".

وأضاف صاحب المطعم: "نعم، هذا يكفي بالنسبة لي.. أي شخص لديه أي علاقة بهؤلاء الضيوف يعرف ما أتحدث عنه".

وزعم صاحب المطعم أنه استقبل مؤخراً ضيوفاً من العالم العربي "وضعوا أطفالهم بأحذية قذرة على الطاولة وسط المطعم، فيما أهان أحدهم النادلة لأنها أخبرتهم أن لا يفعلوا ذلك".

وعادة ما يضم 250 مقعداً، إلا أنه وفق صاحبه سيتحول إلى مطعم بثماني طاولات فقط، يخدمها ثلاثة أو أربعة موظفين.

وذكر صاحب المطعم في تصريح أن لديه مشكلات عدة “ولم يعد لديه أعصاب لإجراء مناقشات مع الضيوف“.