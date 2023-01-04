سياسة
2 دقيقة قراءة
مطعم بالنمسا يغلق أبوابه في وجه العرب وفئات أخرى.. ما القصة؟
وفق صحيفة "كلاين تسايتونغ" السويدية، قرر صاحب مطعم "بيبينو" الشهير على بحيرة ميلستات، منع دخول العرب والنباتيين في تدوينة عبر إنستغرام كتب فيها "النباتيون الهيبيون والعرب مستبعدون" ما أثار موجة من الغضب واتهامات بالعنصرية على مواقع التواصل.
مطعم بالنمسا يغلق أبوابه في وجه العرب وفئات أخرى.. ما القصة؟
مطعم بالنمسا يغلق أبوابه في وجه العرب وفئات أخرى/ صورة: pizzeria-peppino
4 يناير 2023

قرر مطعم شهير في النمسا منع دخول العرب والنباتيين اعتباراً من 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين المطعم بالعنصرية.

ووفق صحيفة "كلاين تسايتونغ" السويدية فإن صاحب مطعم "بيبينو" الشهير على بحيرة ميلستات، قرر منع دخول العرب والنباتيين في تدوينة على إنستغرام اعتبرها البعض تمييزية وعنصرية، إذ كتب "النباتيون، الهيبيون، والعرب مستبعدون".

وجاء في التدوينة أنه "اعتباراً من 19 يناير الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم، 8 على وجه الدقة، وسيجري حجزها للضيوف الدائمين.. العرب والنباتيون غير مرحب بهم"، وفق صحيفة "كلاين تسايتونغ".

وأضاف صاحب المطعم: "نعم، هذا يكفي بالنسبة لي.. أي شخص لديه أي علاقة بهؤلاء الضيوف يعرف ما أتحدث عنه".

وزعم صاحب المطعم أنه استقبل مؤخراً ضيوفاً من العالم العربي "وضعوا أطفالهم بأحذية قذرة على الطاولة وسط المطعم، فيما أهان أحدهم النادلة لأنها أخبرتهم أن لا يفعلوا ذلك".

وعادة ما يضم 250 مقعداً، إلا أنه وفق صاحبه سيتحول إلى مطعم بثماني طاولات فقط، يخدمها ثلاثة أو أربعة موظفين.

وذكر صاحب المطعم في تصريح أن لديه مشكلات عدة “ولم يعد لديه أعصاب لإجراء مناقشات مع الضيوف“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us