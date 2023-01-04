انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام الغربية التي تنتهج "معايير مزدوجة" في تغطية الأحداث و"تمارس التضليل بحق تركيا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال النسخة السابعة من حفل توزيع جوائز الإعلام بمنطقة الأناضول والذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إنه "يمكن للجميع أن يكتبوا ويتحدثوا ويعبّروا عن ما يريدون شريطة أن لا يثنوا على الإرهاب ولا يحرضوا على العنف ولا يمارسوا التضليل".

وأوضح أن "هذه الحقيقة لن يغيرها ما يسمى بالتقارير المعدّة بناء على أوامر الجهات المتشوقة لرؤية عودة تركيا إلى ما كانت عليه في السابق".

وشدّد على أن من ينتقدون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا، "يتصرفون بفاشية عندما يتعلق الأمر بأنفسهم ومصالحهم".

وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول تحتضن عناصر تنظيم "غولن" الإرهابي الذين أفشوا وثائق سرية للدولة التركية بدعوى أنهم من الصحفيين.

وبيّن أن تلك الدول نفسها "لم تتردد ولم تمتنع للحظة عن إغلاق أبواب الوسائل الإعلامية بسبب نشر قضايا أبسط بكثير من إفشاء أسرار الدولة".