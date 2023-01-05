جدد البيت الأبيض الأربعاء الإشادة بدور تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في إتمام اتفاقية الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن تركيا "حليف في حلف الناتو".

وأوضح أن "الأتراك تحت قيادة أردوغان كان لهم دور محوري في الجهود المبذولة لمواصلة إخراج الحبوب من أوكرانيا".

وأضاف: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه النقطة على وجه التحديد للرئيس أردوغان بشأن قيادته فيما يتعلق بمبادرة الحبوب".

وعلى صعيد آخر أعلن كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم قاذفات صواريخ هيرميس لكييف خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن أنظمة صواريخ هيرميس الأمريكية أثبتت أنها "فعالة للغاية" بالنسبة إلى أوكرانيا.

وتابع: "روسيا هي التي بدأت الحرب وسنواصل تزويدهم (الأوكرانيين) بأنواع الأنظمة والمساعدات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم".

وفي السياق شدد كيربي على أن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات لتأكيد مزاعم روسيا" بأنها دمرت قاذفتَي صواريخ هيرميس في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.