سياسة
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الصين والفلبين تتفقان على فتح قنوات اتصال مباشرة لحل النزاعات سلمياً
اتفقت الصين والفلبين على فتح قنوات الاتصال المباشر بينهما للحفاظ على السلام والاستقرار في مياه البحر الصيني الجنوبي المتنازع عليها إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الصين والفلبين تتفقان على فتح قنوات اتصال مباشرة لحل النزاعات سلمياً
الصين والفلبين تتفقان على فتح قنوات اتصال مباشرة لحل النزاعات سلمياً (المصدر: متداول) / Others
5 يناير 2023

قالت الصين والفلبين في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن البلدين اتفقا على فتح قنوات اتصال مباشرة لتناول قضية بحر الصين الجنوبي ومعالجة النزاعات سلمياً.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الأربعاء، وأكد فيه الزعيمان أن كلاً من البلدين سيحترم سيادة الآخر وسلامة أراضيه.

كما يأتي البيان المشترك الذي تضمَّن 14 اتفاقية تهدف إلى تهدئة التوتر الأمني وتعزيز التعاون الاقتصادي، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لإصلاح العلاقات التي تضررت بعد أن سعت الفلبين إلى قرار تحكيم عام 2016 قضى ببطلان مطالبات الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.

وكانت الفلبين عبرت في السابق عن مخاوف بشأن أنشطة بناء صينية و“احتشاد” سفن بكين في المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز والموارد السمكية.

وأكد البلدان في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما وكذلك حرية الملاحة والتحليق في منطقة بحر الصين الجنوبي.

كما اتفق الجانبان على استئناف المحادثات بشأن التنقيب عن النفط والغاز ببحر الصين الجنوبي ومناقشة التعاون في مجالات تشمل الطاقة والسيارات الكهربائية، وتعزيز التجارة الثنائية بهدف العودة إلى حجم التجارة في فترة ما قبل الجائحة وأيضاً تجاوزه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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