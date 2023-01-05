أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" مساء الأربعاء أنها ستلغي "ما يزيد قليلاً على 18000" وظيفة، وذلك بسبب حالة "عدم اليقين الاقتصادي" الراهنة وعمليات التوظيف التي أجرتها "بسرعة" في السنوات الأخيرة.

وفي رسالة نشرت على موقع المجموعة قال آندي غاسي الرئيس التنفيذي لأمازون إنّ الشركة التي سبق أن أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني صرف 10 آلاف موظف قرّرت زيادة هذا العدد بحيث يصبح العدد الإجمالي للوظائف الملغاة "أكثر بقليل من 18 ألف وظيفة".

وأضاف: "كانت مراجعة مخطّطنا السنوي (...) أكثر صعوبة هذا العام بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وواقع أنّنا وظّفنا بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية".

وفي الواقع فإنّ عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وظّف أعداداً كبيرة من المستخدمين إثر تفشّي جائحة كوفيد وتضاعف الإقبال على الشراء عبر الإنترنت.

وبين مطلع 2020 ومطلع 2022 زاد عدد موظّفي أمازون حول العالم بنسبة الضعف.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول كان لدى المجموعة 1.54 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، ناهيك بالموظّفين الموسميين الذين تستعين بهم الشركة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على خدماتها ولا سيّما خلال موسم العطلات.