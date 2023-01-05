سياسة
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طالبان توقع اتفاقاً مع الصين للتنقيب عن النفط شمالي أفغانستان
أعلنت حكومة طالبان توقيعها صفقة مع شركة صينية هي الأولى، للتنقيب عن النفط.
طالبان توقع اتفاقاً مع الصين للتنقيب عن النفط شمالي أفغانستان
طالبان توقع اتفاقاً مع الصين للتنقيب عن النفط شمال أفغانستان / صورة: AP
5 يناير 2023

قال وزير التعدين الأفغاني بالإنابة اليوم الخميس إن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقداً مع شركة صينية للتنقيب عن النفط من حوض آمو داريا شمالي البلاد.

وستكون هذه أول صفقة كبيرة للتنقيب عن سلع أولية توقعها طالبان مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

وبدأت الصين منذ العام الماضي محادثات مع سلطات طالبان لبدء العمل باحتياطيات النفط والغاز شمالي البلاد.

وقال آنذاك سفير الصين لدى كابل وانغ يو إن المحادثات جارية بشأن مشروع آمو داريا للنفط والغاز في الشمال.

وأضاف: "نحتاج إلى شروط أفضل لجعل الاستثمار مجدياً بالنسبة إلى الصينيين. وأردف وانغ: "من المهم جداً أن يحصل كلا الطرفين على عائدات معقولة".

وقبل سيطرة طالبان على الحكم في 15 أغسطس/آب الماضي سعت بكين للحفاظ على روابطها مع الحركة فيما كانت القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف الناتو تنسحب من أفغانستان.

وتُعدّ أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم، ولكن جبالها بها ثروات هائلة من الذهب والأحجار الكريمة والفحم والنفط والغاز والليثيوم وعدد من معادن الأرض النادرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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