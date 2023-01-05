بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، لا سيما مسألة الطاقة، وقضايا إقليمية منها حرب أوكرانيا والأزمة السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الخميس، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان لبوتين خلال الاتصال إن حكومته عزّزَت وتواصل تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي في تركيا.

وأكد أن تركيا تهدف إلى استكمال خريطة طريقها حول إنشاء مركز لتخزين الغاز الطبيعي على أراضيها، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشار أردوغان إلى أن مبادرات ممر الحبوب وتبادل الأسرى وإقامة منطقة آمنة في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أظهرت أن المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية أفضت إلى نتائج إيجابية.

وشدّد الرئيس التركي على أن الدعوات إلى السلام والتفاوض بين الجانبين يجب أن تدعمها مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب موسكو، ورؤية الحلّ العادل.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، لا سيما تل رفعت ومنبج (شمال)، من تنظيم YPG، الذراع السورية لتنظيم PKK الإرهابي.

وأوضح أردوغان أنه على النظام أن يكون بنّاء ويتخذ بعض الخطوات للحصول على نتيجة ملموسة بشأن الملف السوري.