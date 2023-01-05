كشفت مصادر صحية في الهند الخميس عن رصد 11 متحوراً جديداً من فيروس كورونا في البلاد وصلت من خلال 124 مسافراً قدمواً من دول مختلفة.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" عن مصادر لم يسمها أن الحالات التي أثبتت إصابتها بمتحورات كورونا وصلت إلى الهند خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي و3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت السلطات أن نحو 19 ألفاً و227 مسافراً خضعوا لفحوصات اختبار كورونا وثبتت إصابة 124 منهم.

وتأتي التصريحات الهندية في خضم قلق دولي من الانتشار المتزايد لحالات كورونا في الصين.

ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت تقارير إعلامية عن زيادة مفرطة بعدد المصابين بكورونا في الصين، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان قلقها ومطالبة السلطات الصينية بالكشف عن الأعداد الفعلية للمصابين بكورونا.