كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مرتقب يُعقَد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا في إطار مسار ثلاثي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مساراً سيجري بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

من جهة أخرى، ذكر أردوغان أنه سيجري اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أنه سيبحث مع زيلينسكي المحادثة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، وسبل وضع العلاقات الروسية الأوكرانية على أرضية أكثر مرونة.