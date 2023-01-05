سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان يكشف عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا
الرئيس التركي يكشف خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة، عن لقاء مقبل يُعقَد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا يليه اجتماع زعماء الدول الثلاث.
أردوغان يكشف عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا
قال أردوغان إنه سيجري اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  / صورة: AA
5 يناير 2023

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مرتقب يُعقَد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا في إطار مسار ثلاثي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مساراً سيجري بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

من جهة أخرى، ذكر أردوغان أنه سيجري اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أنه سيبحث مع زيلينسكي المحادثة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، وسبل وضع العلاقات الروسية الأوكرانية على أرضية أكثر مرونة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us