سياسة
3 دقيقة قراءة
مبابي أعلى اللاعبين أجراً خلال 2022 متفوقاً على ميسي ورونالدو.. كم تقاضى؟
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها السنوية حول أعلى لاعبي كرة القدم أجراً خلال عام 2022، أن الفرنسي كيليان مبابي تصدر القائمة. ورصدت المجلة احتلال ميسي المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبين أجراً، محتفظاً بالمرتبة ذاتها منذ العام الماضي.
مبابي أعلى اللاعبين أجراً خلال 2022 متفوقاً على ميسي ورونالدو.. كم تقاضى؟
متفوقاً على ميسي ورونالدو.. مبابي أعلى اللاعبين أجراً خلال 2022. / صورة: AFP
5 يناير 2023

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها السنوية عن أعلى لاعبي كرة القدم أجراً خلال عام 2022، أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي تصدر القائمة.

وأصبح كيليان مبابي (24 عاماً) اللاعب الأعلى أجراً في عام 2022، بإجمالي أرباح بلغت 128 مليون دولار أمريكي.

وصعد نجم مهاجم "باريس سان جيرمان" ثلاثة مراكز في القائمة، إذ كان يحتل المركز الرابع في عام 2021 بحوالي 43 مليون دولار.

وانضم مبابي إلى "باريس سان جيرمان" في يوليو/تموز 2018 قادماً من "أيه إس موناكو" ضمن صفقة انتقال بلغت قيمتها نحو191 مليون دولار.

ورصدت قائمة "فوربس" احتلال ميسي المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبين أجراً، محتفظاً بالمرتبة ذاتها منذ العام الماضي.

وحصل ميسي (35 عاماً) خلال العام الماضي على عائد مادي بلغ 120 مليون دولار، مقارنة بـ110 ملايين دولار في عام 2021.

يذكر أن ميسي بفوز منتخب بلاده التاريخي على فرنسا في نهائي كأس العالم بقطر، بات يمتلك كل ألقاب من الدرجة الأولى، بما في ذلك كأس كوبا أمريكا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى نادي "باريس سان جيرمان" بعد رحيله عن برشلونة عام 2021، في صفقة انتقال حر مجانية.

وفي السياق، جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث ضمن قائمة "فوربس"، وهو الذي وقّع مؤخراً صفقة ضخمة مع نادي النصر السعودي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وجنى رونالدو (37 عاماً) على مدار عام 2022، مبلغاً قُدّر بنحو 100 مليون دولار.

وكان رونالدو يتصدر قائمة "فوربس" لأعلى لاعبي كرة القدم دخلاً في عام 2021 بمبلغ 125 مليون دولار، إلا أنه تراجع هذا العام إلى المركز الثالث.

يشار إلى أن المركز الرابع في القائمة كان من نصيب اللاعب البرازيلي نيمار (30 عاماً) بتحقيقه 87 مليون دولار أرباحاً خلال العام الماضي، بينما جاء اللاعب المصري محمد صلاح (30 عاماً) في المركز الخامس بإجمالي أرباح سنوية بلغت 53 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us