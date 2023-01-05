سياسة
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رغم التوقعات بنمو طفيف.. صادرات ألمانيا تتراجع خلال نوفمبر الماضي
رغم توقعات محللين، تراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بسبب ارتفاع نسبة التضخم. كذلك سجلت الواردات انخفاضاً فاق التوقعات بلغ 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
رغم التوقعات بنمو طفيف.. صادرات ألمانيا تتراجع خلال نوفمبر الماضي
تحميل سيارات للتصدير بميناء هامبورغ/ ألمانيا -  أرشيفية / صورة: Reuters
5 يناير 2023

تراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك على الرغم من انحسار أزمات سلسلة التوريد.

فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الخميس بتراجع الصادرات 0.3% على أساس شهري.

كان محللون توقعوا نمواً بنسبة 0.2%، وفق وكالة رويترز.

جاء الانخفاض في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعديل قراءة أكتوبر/تشرين الأول، بالزيادة إلى نمو 0.8% من انخفاض 0.6% في القراءة الأولية.

وسجلت الواردات أيضاً انخفاضاً فاق التوقعات بلغ 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك مقارنة مع متوسط آراء المحللين عند انخفاض 0.5%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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