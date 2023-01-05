تراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك على الرغم من انحسار أزمات سلسلة التوريد.

فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الخميس بتراجع الصادرات 0.3% على أساس شهري.

كان محللون توقعوا نمواً بنسبة 0.2%، وفق وكالة رويترز.

جاء الانخفاض في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعديل قراءة أكتوبر/تشرين الأول، بالزيادة إلى نمو 0.8% من انخفاض 0.6% في القراءة الأولية.

وسجلت الواردات أيضاً انخفاضاً فاق التوقعات بلغ 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك مقارنة مع متوسط آراء المحللين عند انخفاض 0.5%.