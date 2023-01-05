سياسة
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"مشكلة قانونية".. ما سبب تأخر مشاركة رونالدو في مباريات النصر السعودي؟
قال مسؤولان في نادي النصر السعودي إن اللاعب كريستيانو رونالدو، لم يُسجّل بعد في قائمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يمنعه من خوض المباريات الرسمية للنادي. وتضم قائمة نادي النصر 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح في الدوري السعودي.
"مشكلة قانونية".. ما سبب تأخر مشاركة رونالدو في مباريات النصر السعودي؟
بسبب عدم توفر مكان شاغر.. لماذا يمنع رونالدو من خوض مباريات النصر السعودي؟ / صورة: AFP
5 يناير 2023

قال مسؤولان في نادي النصر السعودي إن لاعبه الجديد، كريستيانو رونالدو، لم يُسجّل بعد في قائمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يمنعه من خوض المباريات الرسمية للنادي.

وأكّد المسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاماً من إنجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقداً خيالياً لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكنّ المسؤول الأول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، أفاد "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكنّ النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".

وتضم قائمة نادي النصر، الملقب في السعودية بـ"العالمي"، 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظّمة للدوري السعودي.

وأضاف المصدر "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بإنهاء العقد بالتراضي".

وأكّد المصدر الثاني، الذي تحدث مشترطاً عدم كشف هويته، عدم تسجيل "صاروخ ماديرا" حتى بعد ظهر الخميس رغم وصول بطاقته.

وتابع "هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل إلى مراحلها الأخيرة بعد".

وتضم تشكيلة النصر الحالية، التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، المدافع العاجي جيسلان كونان، المدافع الإسباني ألفارو غونساليس، لاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو، لاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، المهاجم الأرجنتيني غونسالو "بيتي" مارتينيس، المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فنسان أبو بكر.

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي إلى أنّ الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

وأكّد المسؤولان أنّ رونالدو لن يشارك، الخميس، في لقاء النصر أمام الطائي لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تأجلت لاحقاً لغزارة الأمطار، وذلك بسبب عدم تسجيله.

ورفض المسؤولان تأكيد إذا كانت بطاقة اللاعب جاءت مصحوبة بعقوبة المنع من اللعب لمباراتين أم لا.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي لإيفرتون الإنجليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد.

تأجيل مباراة النصر والطائي

وأحال مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي النصر رداً على سؤال حول تسجيل الـ"دون" أو وصول بطاقته مصحوبة بعقوبة المباراتين.

وفيما نفدت جميع تذاكر اللقاء الذي كان مقرراً على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالنصر والذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج، تأجلت المباراة مع الطائي إلى الجمعة.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في بيان أن اللقاء تأجّل ليقام الجمعة في التوقيت نفسه لعدم قدرة ملعب مرسول بارك على استضافة اللقاء "نظراً لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات، وذلك استناداً على التقرير الهندسي وحرصاً على سلامة اللاعبين والحضور جرى تأجيل المباراة".

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ26 نقطة في 11 مباراة.

وكان من المتوقع أن يرفع جمهور النصر تيفو (شعاراً يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل كلمات رونالدو في حفل تقديمه "أنا عالمي"، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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