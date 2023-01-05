سياسة
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أردوغان لزيلينسكي: تركيا مستعدة لتسهيل الوساطة من أجل السلام في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي دعم أنقرة لأوكرانيا، واستعداد أنقرة لتسهيل الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
أردوغان لزيلينسكي: تركيا مستعدة لتسهيل الوساطة من أجل السلام في أوكرانيا
أردوغان أكد لزيلينسكي استمرار الجهود التركية المتعلقة بضمان تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني / صورة: AA
5 يناير 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم أنقرة لأوكرانيا فيما يخص المساعدات الإنسانية والطاقة، والتطورات في ممر الحبوب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان لزيلينسكي إن تركيا مستعدة للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد استمرار الجهود التركية المتعلقة بضمان تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني.

كذلك أشار أردوغان إلى أن جهود تبادل الأسرى بين موسكو وكييف مستمرة، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة الدبلوماسية لتسريع حل قضية محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية.

وتخضع زاباروجيا، المحطة الكبرى في أوروبا، وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم، للسيطرة الروسية منذ مارس/آذار العام الماضي، بعد وقت قصير من بدء موسكو هجومها على كييف في 24 فبراير/شباط 2022. وسط مخاوف من وقوع كارثة نووية، إثر تقارير عن وقوع قصف حول المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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